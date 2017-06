Priit Perens lahkus Swedbanki Balti panganduse juhi kohalt

Balti panganduse uueks juhiks tõuseb senine finantsjuht Charlotte Elsnitz. Oma uues rollis liitub Charlotte ka Swedbanki grupi tippjuhtkonnaga.

«Charlotte'i kogemus ja tugevad juhiomadused teevad temast väga sobiva inimese Balti panganduse juhi rolli ja tervitame teda rõõmuga ka tippjuhtkonna laua taga. Charlotte'i jaoks on oluliseks ülesandeks kindlustada, et meie äritulemused Baltikumis oleksid endiselt tugevad ja samal ajal toimetaks Baltikum kooskõlas Swedbanki strateegiaga. Vajalik on jätkata ka Balti riikide tegevuse edasist joondamist ülejäänud grupiga,» ütles Swedbanki grupi juht Birgitte Bonnesen.

Charlotte Elsnitz töötab Swedbanki grupis 2007. aastast ning enne Balti panganduse juhtkonnaga liitumist on ta tegutsenud erinevatel juhtivatel ametikohtadel. Enne pangaga liitumist töötas ta Rootsi Finantsinspektsiooni kapitaliüksuse juhina.

Balti panganduse senine juht Priit Perens jätkab tööd Swedbanki grupi krediidiorganisatsioonis, ülesandega kindlustada Baltikumi teadmiste esindatus laenuandmisel.

Balti pangandus toob Swedbanki grupile umbes viiendiku kasumist. Swedbank tegutseb kõigis kolmes Balti riigis.