Eesti puitmajasektoris on uus liider

Harmeti tõus Eesti suurimaks puitmajatootjaks on olnud muljetavaldav. Firma müügitulu on kolme aastaga kasvanud enam kui kolm korda. Lisaks on teeninud ettevõte prisket kasumit, möödunud aasta küündis see veidi üle 5 miljoni euro, selgub Harmeti majandusaasta aruandest.

Harmeti juhatus kirjutab, et saavutas käibekasvu peamiselt tänu pikaajalistele koostöölepingutele tugevate tellijatega, mis on võimaldanud tootmist paremini planeerida ja efektiivsust kasvatada.

Ettevõte tegeles mullu eeskätt ruumelementidest hoonete projekteerimise, tootmise ja püstitamise ning ehitussoojakute tootmisega. Tootmine toimus Saue, Tutermaa ja Pärnu tehases.

Enamus toodangust müüdi Skandinaaviamaadesse. Ligi kolmveerand käibest tuli Rootsist ja 20 protsenti Soomest.

Harmeti käesoleva aasta peamiseks eesmärgiks on kõigi tehaste efektiivsuse parandamine. Juulis võetakse kasutusele uus tehas Harku vallas, Kumnas, mis on spetsiaalselt kavandatud ruumelementide suuremahuliseks tootmiseks. Kumnasse kolib ka ettevõtte peakontor.

Harmetis töötas eelmise aasta lõpus 385 inimest.