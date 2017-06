Saksamaa ettevõtted valmistuvad Brexitist tingitud raskusteks

Suur osa Saksamaa ettevõtteid ei tea siiani, mida täpselt Brexit kaasa toob, kuid üks mõju on juba avaldunud, vahendab Financial Times. Ettevõtetel, mis on seotud energia, telekommunikatsiooni, autotööstuse ja lennundustehnikaga, on aina raskem saata töötajaid Suurbritanniasse tööle.

Saksamaa masinatööstuse VDMA väliskaubanduse juht Ulrich Ackermann meenutab, et sakslased nägid Suurbritanniat väga atraktiivse kohana, kus töötada ja elada. Tänaseks on see arusaam muutunud.

Töötajad pärivad ettevõtete peakorteritest, kas neile jäävad kehtima peale Brexiti tähtaega, 2019. aasta märtsis, Suurbritannias, Euroopa Liidu kodanike õigused. Hetkel ei oska keegi sellele küsimusele vastust anda. Suurbritannia on suuruselt viies Saksamaa kaubanduspartner ja riikide kahepoolse kaubanduse väärtus küündib 122 miljardi euroni. Tuhandetel Saksamaa ettevõtetel on 370 000 töötajaga harud või filiaalid EList lahkuvas liikmesriigis.

Suur osa kaupadest, mis seal valmistatakse, on mõeldud Euroopa turule. Seega on Suurbritannia lahkumine Euroopa ühisest turu ja tolli liidust pannud helisema ettevõtete häirekellad. Päev pärast Brexiti hääletust kaotasid Saksamaa DAX börsi indeksi 30 ettevõtet oma turuväärtusest 65 miljardit eurot.

Probleem ulatub tegelikkuses sügavamale. Saksamaa tooted, mis valmistatakse Suurbritannias, müüakse üle kogu maailma. Peale Brexitit ei ole kindel, kas Suurbritannia on osa Euroopa Majanduspiirkonnast. See tähendab, et kaubad, mis on valmistatud Suurbritannias Saksa ettevõtete poolt, võivad tollimaksu ja teiste takistuste küüsi sattuda mitte ainult Euroopa Liidus, vaid üle kogu maailma.

Näiteks BMW kaalub Brexitist tuleneva teadmatuse tõttu toota Mini Cooperi elektril sõitvat versiooni hoopis mandril, mitte Suurbritannias. See oleks suureks tagasilöögiks Euroopa Liidust lahkuvale riigile, kes soovib saada maailmas juhtivaks akude tootjaks.

Suurbritannias toimunud poliitilised pöörded pole samuti välisinvesteerijaid rahustanud. Enne valimisi pelgasid Saksa ettevõtted korratut Brexitit. Kuid peale valimisi on lootust, et britid võivad liituda Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooniga. See tähendaks, et Suurbritannia säilitaks sisuliselt sama integratsiooni Euroopa Majanduspiirkonnaga.

Sellest hoolimata on endiselt õhus pingeline olukord, sest kui Suurbritannia ja Euroopa Liit ei jõua ühisele kokkuleppele enne läbirääkimiste tähtaega 2019. aasta märtsis, peatub kogu tarneahel. Brexiti ekspert Klaus Günter Deutsch ütleb, et ettevõtted saksamaal valmistuvad raskeks Brexitiks, mis tähendaks tarneahela katkemist ja võimalike tootmiste katkestusi.

Möödunud aasta suvel võttis Suurbritannia rahvahääletuse tulemusel vastu otsuse lahkuda Euroopa Liidust. Britid plaanivad EList väljuda 2019. aasta kevadel.