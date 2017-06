Vaata, kui suur on Soome keskmine erasektori kuupalk

Kui meeste mediaanpalk oli 3620 eurot, siis naistel oli see 2821 eurot. See tähendab, et naised teenisid keskmiselt 79 protsenti meeste palgast.

Erasektoris kuupalka teenivatest töötajatest 31 protsenti töötasid ekspertidena, 26 protsenti spetsialistidena ja 19 protsenti teenuste ja müügi alal.

Töökohad jagunevad aga sugude lõikes erinevalt ja kui suurem osa meestest on eksperdi kohtadel, siis naiste puhul on suurem osakaal teenuste, müügi, kontori ja klienditeeninduse töökohtadel.

Kõikidest erasektoris täiskohal töötavatest kuupalga teenijatest 51 protsenti on mehed ja 49 protsenti naised.

Spetsialistide mediaanpalk oli 4255 eurot, ekspertide oma 3377 ning teeninduse ja müügitöötajate oma 2359 eurot.