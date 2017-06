Soomlastele teeb muret Eesti alkoholiaktsiisi tõus

Eestil on viieaastane alkoholiaktsiisi tõstmise plaan aastani 2020, kirjutab Yle. Soomlaste sõnul maksab aastaks 2020 kast õlut pea 20 eurot, mis on selle tänane hind Soomes.

1. juulist tõusev alkoholiaktsiis võib soomlaste hinnangul anda olulise löögi senistele alkoholisõitudele Eestisse. Yle hommikutelevisioonis sõna võtnud tervishoiuspetsialisti Thomas Karlssoni sõnul võib see lausa lõpetada soomlaste viinaralli Eestisse.

«Mida väiksemaks hinnavahe kahe riigi vahel jääb, seda enam see importi mõjutab. See on selge,» nentis Karlsson. Siiski ei usu ta, et Eesti asemel hakkavad nüüd soomlased Lätti alkoholi järele sõitma. «Kindlasti hakkab soomlasi autoga ka Läti alkoholipoodidesse sõitma, kuid ma arvan, et see siiski jääb suuresti eestlaste pärusmaaks,» märkis ta.

Tema sõnul ei viitsiks soomlased lihtsalt enam nii kaugele sõita. Kuigi Tallinnasse on soomlastel Helsingist mugav laevaga sõita, siis Läti piir jääb Tallinnast vähemalt 200 kilomeetri kaugusele. Karlssoni sõnul jääb nii kaugele sõitmine väheste hobiks.

«Eestit nähakse siiski tänaseni Soomes odava õlle ja veini maana, ka on soomlaste keskmine palk märksa suurem, kui eestlastel,» kirjeldas ta, mis praegu sunnib soomlasi Helsingi-Tallinna vahet sõitma.

Samas väärib tähelepanu, et eelmisel aastal kasvas soomlaste alkoholiimport Eestist 18 protsendi võrra. Karlsson ütleb aga, et selle põhjal ei saa kaugeleulatuvaid järeldusi teha. «2005. aastal oli alkoholi import Eestist kõrgem, kui ta on täna. Vähenenud kange alkoholi import, kuid suurenenud on lahja alkoholi ost Eestist,» märkis ta.

Küll aga sõltub lõpuks kõik sellest, kas Eesti valitsus plaanib alkoholiaktsiisi tõusuga jätkata ka ajavahemikus 2018-2020, nagu tänane plaan ette näeb, või loobub sellest lõpuks pärast selleaastast aktsiisitõusu.