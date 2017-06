President kuulutas välja Rail Balticu kokkuleppe ratifitseerimise

«Rail Baltic toob Kesk-Euroopa meile ajaliselt lähemale ja loob täiesti uue transpordikoridori,» ütles president Eesti, Leedu ja Läti valitsuste vahelise Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse väljakuulutamisel, teatas presidendi kantselei.

«Suurte taristuprojektide puhul ei saagi kõike viimse detailini ette prognoosida, kuid kui me tahame olla kiiremini ja paremini ühendatud meiega sarnasesse väärtusruumi ja ühisesse majandusruumi kuuluvate riikidega, ei saa me endale lubada luksust jätta see ehitamata. Mul on selle otsuse üle hea meel,» lisas riigipea.

Lisaks kuulutas Kaljulaid välja metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse, mille väljakuulutamisel sõnas riigipea, et kutsus hiljuti kokku ka metsandusvaldkonna ekspertidest koosneva ümarlaua, et saada selgust avalikkuses palju kirgi kütnud teemas.

«Mets on Eesti inimeste hinges. Nüüd on vastutavate asutuste ülesanne läbi mõelda ja planeerida oma tegevusi nii, et me ei oleks 50 või 60 aasta pärast jälle olukorras, kus meil on ühe korraga proportsionaalselt väga palju raieküpset metsa nagu täna. Metsade puhul tuleb arvesse võtta kõiki sotsiaalmajanduslikke aspekte, mitte üksnes puidu juurdekasvu näitajaid,» ütles president.

Lisaks kuulutas riigipea reedel välja karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, riigieelarve seaduse muutmise seaduse, ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse, tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse.

Jätkuvalt ei ole president välja kuulutanud magustatud jookide maksustamise seadust ehk niinimetatud suhkrumaksu kehtestavat seadust.