Küberrünnaku ohvriks langes veel üks Eesti firma

Mis ettevõttega on tegu, RIA ei avalikustanud. «Praeguse seisuga saame öelda, et viirusega on nakatunud veel üks Eesti firma,» ütles RIA pressiesindaja Helen Uldrich.

Postimehe andmetel võis tegu olla Hollandi logistikafirma TNTga, mille Eesti haru samuti rünnaku ohvriks langes. Veel eile oli küberrünnaku tõttu TNT peakorteris Liège's kinni kuni 100 000 pakki ja väidetavalt ei jõudnud eile Eestisse ka TNT kullerlennuk. Samas RIA seda ei kinnitanud.

See tähendab, et teisipäeval levima hakanud uue küberviiruse ohvriks on Eestis langenud juba kolm ettevõtet, nende hulgas Prantsusmaa tööstuskontserni Eesti tütred Ehituse ABC ja Saint-Gobain Glassolutions Baltiklaas. Rünnaku hirmus sulges arvutisüsteemid ennetavalt ka uuringufirma Kantar Emor.

Euroopa riigid ning USA ja Euroopa suurfirmad teatasid teisipäeval, et on sattunud Venemaalt ja Ukrainast alguse saanud ning seejärel mujale levinud rahvusvahelise küberrünnaku sihtmärgiks.

Samas üha enam tõendeid viitavad sellele, et teisipäeval üle maailma levinud Petya lunavara tegelik eesmärk ei pruukinudki olla raha kogumine, vaid hoopis Ukraina kriitilise infrastruktuuri kontrollimine. Lunaraha küsimine oli vaid suitsukate.