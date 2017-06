Ärimured ei lase Läti ärimeestel magada

Kõige paremini magavad ehitusfirmade ja teenustepakkujate juhid, kellest vastavalt 45 ja 42 protsenti teatavad, et magavad õndsalt. Samas naudivad rahulikku und vaid 37 protsenti juhtidest kaubandussektoris.

Uuringust selgub, et mida väiksem on ettevõte, seda vähem selle omanikud või juhid muretsevad. Kuni üheksa töötajaga väikeettevõtete juhtidest magavad hästi 42 protsenti. Suuremates ettevõtetes, millel on enam kui 50 töötajat, on juhtidel aga rohkem muresid ning vaid 18 protsenti vastanutest selles grupis nimetasid oma und heaks.

Citadele Indeks baseerub 750 ettevõtte juhtide ja omanike küsitlemisel. Tegemist on 2017. aasta märtsi seisuga varade poolest Läti kuues pank.