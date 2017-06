Sõõrumaa turvafirma USS jätkab kahjumiga

Näiteks 2015. aasta kahjum oli üle 165 000 euro. Kui vaadata turvakontserni kogukäivet, langes see möödunud aastal paarisaja tuhande euro võrra ja jäi ligi 14,4 miljoni euro juurde.

Firma värskelt esitatud majandusaasta aruandest selgub, et väiksema käibe taga oli klassikalise turvateenuse müügi langus. Seevastu turvaseadmete müügi ja paigalduse valdkond kasvas 42 protsenti 1,4 miljoni euroni.

Turvafirma juhatus kirjutab, et traditsiooniline turvameestega mehitatud valve on surve all. Ühelt poolt on selle taga üleüldine palgasurve, mis lööb tööjõumahukas sektoris ettevõtte jaoks palgakulud üles. Teisest küljest tahavad kliendid järjest enam tehnoloogiliste lahendustega kombineeritud valveteenuseid.

USS Security Eesti AS keskmine töötajate arv oli 2016. aastal oli 976. Aasta lõpu seisuga töötas ettevõttes 1091 töötajat. Ettevõttes oli väga suur töötajate voolavus, tervelt 36,3 protsenti. Ettevõte põhjendab seda sellega, turvameestel on paindlikud töögraafikud ja osaline tööaeg, mis võimaldab töö kõrval õppida.

«Ajal, mil kooli lõpetanud otsivad erialast tööd või inimesed, kes soovivad leida uusi väljakutseid, soovitakse tulla ajutiselt turvatööd tegema kuni eesmärkide realiseerumiseni, seega on ettevõte arvestanud ajutiste töötajatega,» kirjutas juhatus.

Kuna tehnilise valve osakaal turvaäris pidevalt kasvab, soovib ettevõte suurendada tehnikute ja tehniliste töötajate arvu. «Eesmärk on suurendada tehnikute väljaõppevõimalusi ettevõttes ning teha koostööd tehnikuid koolitavate õppeasutustega.»

Tänavu kevadel müüs USSi vähemusaktsiate omanik Mark Luts oma osaluse suurettevõtjale Urmas Sõõrumaale, kellest sai nüüd enda asutatud turvafirma ainuomanik.