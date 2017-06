Kurikuulus pankrotimeister pistis käe ühisrahastajate kaukasse

Nimelt on Investly kaudu rahastatud üks 50 387,51 ja üks 76 403,59 eurone arve, kus esimesel juhul on arve ostja Fineteam OÜ ning müüja Best Building OÜ, teisel juhul on osapoolteks samad ettevõtted, kirjutab Äripäev.

Arvete maksetähtajad olid vastavalt 5. ja 21. mai ning praeguseks on mõlemad viivises.

Kui raha kaasamise ajal olid osapooled Fineteam ja Best Building, siis vahetult pärast rahastuse saamist ehk Investly oksjoni lõppu vahetus mõlemas ettevõttes omanik.

Loe edasi Äripäevast.