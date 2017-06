FOTOD: need on 2030. aastaks kümme suurimat linna maailmas

Hetkel on maailma kõige asustatuim linn Tokyo, kus elab umbes 38 miljonit inimest, vahendab World Economi Forum. Kuigi ka New York mahub praegu top kümne sisse oma 8,5 miljoni elanikuga, võib see juba aastaks 2030 muutuda.

Ajal, mil elanike arvu kasv on USA's ja Euroopas seisma jäänud, panustab selle plahvatuslikku kasvu Aasia, Aafrika ja Lähis-Ida elanike arvu tõus.

ÜRO maailma linnastumise uuringu järgi on need kümme linna 2030. aastaks suurima elanike arvuga:

1. Tokyo, Jaapan: 37,2 miljonit inimest

2. Delhi, India: 36,1 miljonit inimest

3. Shanghai, Hiina: 30,8 miljonit inimest

4. Mumbai, India: 27,8 miljonit inimest

5. Peking, Hiina: 27,7 miljonit inimest

6. Dhaka, Bangladesh: 27,4 miljonit inimest

7. Karachi, Pakistan: 24,8 miljonit inimest

8. Kairo, Egiptus: 24,5 miljonit inimest

9. Lagos, Nigeeria: 24,2 miljonit inimest

10. Mehhiko, Mehhiko: 23,9 miljonit inimest

Maailmalinnade Instituut ennustab, et 2075. aastaks on maailma kõige suurema elanike arvuga linn Kinshasa Kongo Demokraatlikus Vabariigis. 2100. aastaks möödub prognooside kohaselt temaks aga üks Nigeeria suuremaid linnu Lagos.