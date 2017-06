Maksuamet saatis rikke tõttu välja mitutuhat ekslikku teavitust

Tänase päeva esimeses pooles on inimesed saanud e-maili selle kohta, et nendele on tehtud otsus madalapalgalise tulumaksu tagasimakse kohta, teatas MTA.

Samuti on inimesed saanud telefoni lühisõnumiga teavituse selle kohta, et nendele on väljastatud dokument, millega saab tutvuda e-maksuametis/e-tollis.

Tegelikkuses on kõikidele tingimustele vastanud inimestele madalapalgalise tulumaksu tagasimakse juba tehtud. Maksu-ja tolliameti IT-süsteeme hooldav rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus kõrvaldas ajutise rikke veidi enne poolt kahte.

MTA palub kõikidelt eksliku teate saanud klientidelt vabandust võimaliku segaduse tekitamise eest.