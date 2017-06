Kanal 2 esitas taotluse vabalevist lahkumiseks ära

Täpsemalt esitas Eesti Meedia taotluse tingimusjuurdepääsuga tegevusloa saamiseks, mis on vajalik seoses meediakontserni otsusega lahkuda Kanal 2 programmiga vabalevist augusti algusest. Seaduse järgi antakse see luba välja viieks aastaks. TJA-l on taotluse menetlemiseks kuu aega, seega peaks vastus laekuma hiljemalt 28. juuliks.

Eesti Meedia otsus lahkuda Kanal 2 programmiga 1. augustil vabalevist puudutab vaid tasuta õhu kaudu telepilti vastu võtvaid kliente, operaatorfirmade tasuliste klientide jaoks midagi ei muutu.

Kanal 2 jääb ka edaspidi Eesti kõige suurema levialaga MUX1 võrku, senistel tasuta telepilti vastu võtnud klientidel on võimalik enne kanali vabalevist lahkumist ühineda Starman ZuumTV, Viasati või Telia teenustega või valida endale sobiv kaablioperaator.

Eesti Meedia sisu- ja programmidirektor Hanno Tomberg on varem öelnud, et kõigil, kellel on praegu võimalik Kanal 2 programmi näha, näevad seda ka edaspidi, kui on valinud endale sobiva operaatorfirma.

«Oleme kõikide operaatorite põhipaketis jätkuvalt kättesaadavad ja suudame ka tulevikus pakkuda paremat kvaliteeti HD pildi näol, mis jõuab täna vaid tasuliste klientideni,» rääkis Tomberg. Tema sõnul alustab Kanal 2 juba septembri alguses sügishooajaga, mis pakub palju uusi saateid.

«Levikulude arvelt programmi suunatavad vahendid aitavad toota veel rohkem televaatajaid köitvaid saateid. Lisaks ootavad Kanal 2-s ja Kanal 12-s järgmise aasta veebruaris taliolümpiamängude ülekanded PyeongChangist, mistõttu soovime tagada, et kõigil oleks võimalik seda suurt spordipidu näha,» rääkis Tomberg.

Erinevatel andmetel vaatab vaid tasuta õhu kaudu levivat telepilti 10 kuni 12 protsenti Eesti televaatajatest. Valdav osa Eesti elanikkonnast, ligi 90 protsenti ostavad teenust mõne suurema operaatorfirma Telia, Starmani, STV või Viasati käest ja neid eesootav muudatus ei puuduta.

Juba varem on vabalevist lahkunud Eesti Meedia telekanal Kanal 11, olles seejärel oma vaadatavust pidevalt kasvatanud.