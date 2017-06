Maailma viies nutitelefonitootja jõuab Eestisse

Tele2 on esimene mobiilioperaator, kes hakkab alates tänasest müüma Hiina nutitelefonide tootja Xiaomi telefoni, teatas Tele2.

«Xiaomi on tugev konkurent suurtele telefonitootjatele, sest telefonid on tehniliselt väga võimekad, kuid nende hinnad on poole madalamad kui Samsungil või Apple’il. Tehnoloogiaekspertide hinnangul on tegemist brändiga, millel on väga hea tehniline tase ja mille hinnastamispoliitika on jõuline,» ütles Tele2 tootedirektor Katrin Aron.

Algselt tuleb Tele2 müügile Xiaomi 2016. aasta mudel Redmi Note 3 Pro. «Alustame sellise mudeliga, mille hinna ja kvaliteedi suhe on väga hea ja usume, et eestlased võtavad telefoni väga soojalt vastu. Praegu testime tootja teisi mudeleid ja kindlasti on plaanis Eestisse tuua ka tippmudel,» selgitas Aron.

Xiaomi Redmi Note 3 Pro aku ooteaeg on 93 tundi, mis on kolmandiku võrra pikem võrreldes sama hinnaklassi telefonidega.

«Telefon sobib inimesele, kes on usin nutitelefonikasutaja, sest telefonil on võimas aku, kuid kes ei soovi telefoni eest krõbedat hinda välja käia,» lisas Aron.