Kuidas mitme asukohaga ettevõte suudab sadu tuhandeid kasumit teenida

Erply majandustarkvara on pilvepõhine ning seda saab kasutada sõltumata riistvarast või operatsioonisüsteemist. Olgu selleks iOS, Windows, Linux või Android, töö saab sellest sõltumata tehtud, tarvis on vaid ligipääsu internetile. See omakorda võimaldab töötajal kasutada just sellist operatsioonisüsteemi, mida ta eelistab või mis ettevõtte poolt eelistatud. Samuti on äärmiselt lihtne viia müügitoimingud läbi juba kliendi enda juures, osaleda messidel või püsti panna pop-up müügikohti, kasutades selleks Erplyt sülearvutis, tahvelarvutis või mobiiltelefonis.

Mõned majandustarkvara pakkujad eeldavad alustavalt kliendilt mahukaid investeeringuid litsentsi ostmiseks, tarkvara majutamiseks või turvaliste sidekanalite ehitamiseks. Erply stardi- ning püsikulud on madalad, pakkudes samal ajal kõrgeima taseme turvalisust andmete hoiustamisel ning liigutamisel. Kliendi andmeid hoiustatakse kõrgeimaid turvastandardeid silmas pidades meie enda serverites üle maailma ning andmeliiklus toimub vaid krüpteeritud kujul. Kliendipoolseid investeeringuid tarkvara välja ostmiseks või serverite haldamiseks tarvis ei ole. Kindla kuutasu eest saate valmis lahenduse, mille puhul ka tarkvarauuenduste eest lisatasu ei küsita. Seeläbi saate kindel olla, et Teil on alati käsutuses värskeim tarkvara.

Üheks olulisemaks ressursiks praegusel ajal on informatsioon ning kiire ligipääs sellele. Peale selle, et ühest kohast on teil võimalik kätte saada põhjalik info klientide, hankijate, toodete ning laoseisude kohta, pakub tarkvara ka detailset reaalajas analüütikat ettevõtte protsesside toimimise osas ning põhjalikke aruandeid parimate taktikaliste ning strateegiliste juhtimisotsuste vastuvõtmise jaoks. Erply võimaldab koondada ühte kohta kokku reaalajas aruandluse kõigi ettevõtte müügikohtade üle, asugu need eri paikades üle Eesti või lausa üle maailma.

Oluline on kindlasti antud juhul see, et kes täpselt millistele andmetele ligi pääseb. Administraatoriõigustega kasutaja saab Erply süsteemis seadistada, milline kasutaja ning milline kasutajagrupp mis infot näeb ning milliste toimingute jaoks õigusi omab. See vähendab olulisel määral riske, et ettevõtte jaoks olulist infot mittesoovitud viisil kasutataks.

Erply võimaldab vaikimisi välja võtta suurt valikut erinevaid aruandeid, võttes aluseks erinevaid filtreid ja kasutaja poolt etteantud tingimusi. Kui mingil põhjusel soovitud aruannet ei leidu, saab kasutaja lihtsal viisil kas ise või Erply klienditoe abiga aruandegeneraatoris luua enda kontole just sellise aruande, nagu tal täpselt tarvis on.

Ükskõik kus te viibite, kasutate isiklikku või tööarvutit, võimaldab pilvepõhine Erply majandustarkvara keskse tööriistana tööülesandeid täita ning turvalisel viisil ettevõtte jaoks olulisi andmeid hoida ning kasutada. Kõik muudatused toimuvad reaalajas ning igal töötajal on kättesaadav värskeim ning ajakohaseim info ning selle osas ka kindlus ilma täiendavate päringuteta. Juhataja ei pea paluma erinevatel osakondadel koostada juhtimisotsuste vastuvõtmiseks vajalikke aruandeid vaid saab need aruanded süsteemist ise soovi korral välja võtta, olgu ta kontoris, kohtumisel partneritega või palmi all. Ostujuht saab saata ostutellimused välja just sealt kus ta parasjagu viibib, kuna ajakohaseim info on talle Erply kaudu kättesaadav ning tellimuste väljasaatmist ei pea edasi lükkama näiteks seetõttu, et ostujuht ei ole parasjagu oma töökoha lauaarvuti taga. Kõik süsteemis tehtud muudatused logitakse ning vajadusel on võimalik süsteemi ajaloost järele vaadata mis dokumenti, mis ajal ja millisel viisil muudetud on.

Peale selle, et Erply annab juhatajale võimaluse jälgida reaalajas, kuidas ettevõte toimib, annab see talle võimaluse ka töötajatel võimaldada turvaliselt kaugtöö tegemist, mis omakorda suurendab võimalust juba järgmisel aastal saada tunnustatud kaugtööd võimaldava ettevõttena ning suurendada enda konkurentsivõimet tööpakkujana.

Klienditeenindus ja müük:

Aadress: Soo tn 28, 10414 Tallinn

Müük ja nõustamine: 55 566 099, 628 0021

Tarkvara klienditugi: 628 0020

Klienditoe e-mail: abi@erply.com

www.erply.ee