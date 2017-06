Madise: tööandja võib vallandada töötaja, kes ei lähe tervisekontrolli

Analüüsinud tööandja korraldatavate tervisekontrollide kohustuslikkust, leidis Madise, et töötervishoiu ja tööohutuse seaduse sätted on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega osas, milles kohustuslikule tervisekontrollile on allutatud ka need töötajad, kelle terviseseisund ei mõjuta vahetult teiste inimeste elu ja tervist.

Kui töötaja ei ole nõus laskma oma tervist kontrollida, on tööandjal tulenevalt töölepingu seadusest õigus usalduse kaotuse tõttu tööleping erakorraliselt üles öelda, kui ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, märkis Madise.

«Näiteks kui töötaja tervisekontrollis ei käi, võib tekkida põhjendatud kahtlus, et töötaja varjab tööandja eest töösuhte seisukohalt olulist teavet,» kirjutas Madise tema poole pöördunud ettevõtjale. «Tööandjal tuleb sellisel juhul põhistada oma huvi töösuhte lõpetamise vastu. Tegu ei saa olla kergekäelise või ebaproportsionaalse otsusega.»

Lisaks tuleks tööandajal enne lepingu ülesütlemist töötajat hoiatada, et töötaja saaks oma käitumist vastavalt muuta ja töölepingu ülesütlemist vältida, lisas õiguskantsler.

Kui teatud tegevusaladel, nagu näiteks päästetöödel ja lennujuhtimisel tuleb tervisekontrolli teha õiguskantsleri sõnul põhjusel, et inimese enda tervise kaitsmise kõrval hoida ära teiste töötajate või kolmandate isikute elu ja tervise kahjustamist, siis ülejäänud juhtudel püütakse töötaja tervise ennetava kontrolliga kaitsta töötaja tervist ning vältida majandusliku kahju teket nii töötajale, tööandjale kui ka riigile.

Kohustusliku tervisekontrolli eesmärk on Madise sõnul nii ennetada kui ka võimalikult varakult avastada tööst tingitud tervisekahjusid, samuti vähendada töölt puudumist. «Tervisekontrolli korraldamisel saab tööandja end tulevikus töötaja esitatavate tervisekahju nõuete või töötaja haiguse tõttu töölt puudumisest tekkivate kahjude vastu kaitsta. Seepärast on tööandjal kaalukas huvi selle vastu, et töötaja tervisekontrollis osaleb,» sõnas õiguskantsler.

Hilisemate tööandja vastu suunatud kahjuhüvitise väljamõistmisel saab küll arvestada töötaja osa kahju tekkes, ent kahju ennast Madise sõnul enam ära hoida ei saa.