Kaubandus-tööstuskoda: Brexit pole Eesti majandust oluliselt mõjutanud

«Eesti ettevõtjate huvi leida koostööpartnereid Suurbritannias on mõnevõrra väiksem, kui eeldaks tavapärasel ajal. Mõnevõrra on näha seda, et briti ettevõtjate huvi vaadata mujal Euroopas ringi on kasvanud,» ütles Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts BNSile.

«Nii palju kui me oleme erinevate ettevõtjatega kokku puutunud, siis tuleb tunnistada, et praegusel hetkel otsest mõju me täheldanud ei ole. Teatavad mõjud Eesti majandusele on ikka, aga neid ei saa otseselt majandustulemustesse veel üle kanda, vähemalt Eesti kontekstis,» ütles Palts.

«Meil käis paar nädalat tagasi üks väiksem [Ühendkuningriigi] ettevõtjate delegatsioon, kes tundsid huvi ärikeskkonna vastu ja tõenäoliselt nad poleks muidu sellist visiiti teinud, kui poleks Brexiti situatsiooni,» ütles Palts.

«Suurbritannia ettevõtted otsivad ikkagi neid võimalusi, kus majandustegevus oleks võimalikult vaba ja piiriüleselt lihtsasti teostatav. Globaalsed ärid, mille turg on mujal, kui Suurbritannias, siis kindlasti need otsivad juba täna kohti ja mõtlevad sellele, et mitte jätta otsustamist viimasele hetkele. Küllap kombatakse riike ja vaadatakse, kus võiks olla potentsiaalne äri laiendada või tegevust üle viia,» ütles Palts.

«Tervikuna oodatakse ikka jätkuvalt seda,et kuhu suunda need läbirääkimised lähevad,» märkis Palts.

Ühendkuningriik otsustas möödunud aasta juuni lõpus rahvahääletuse tulemusena Euroopa Liidust lahkuda. Peaminister Theresa May teatas käesoleva aasta märtsi lõpus ametlikult Ühendkuningriigi soovist liidust lahkuda ja kaheaastane läbirääkimisprotsess algas 19. juunil.