Populaarne Lottemaa langes kahjumisse

Lottemaa teemapark OÜ tegi veel 2015. aastal häid tulemusi, teenides ligi 1,7 miljoni eurose käibe juures 275 000 eurot kasumit. Külastajate arv küündis 94 000ni.

Tänavu langes laste hulgas populaarne Leiutajateküla aga 25 000 euroga kahjumisse. Külastajate arv kukkus veerandi võrra 70 000le. «Põhjuseks meie hinnangul äärmisel sajurohke ja külm suvi,» selgitas ettevõtte juhatus majandusaasta aruandes.

Juhatus märkis, et majandusaastal kasvas näidendite ja esinemiste arv, juurde tuli ka uusi tegelaskujusid. Seejuures lisandusid programmi lätikeelsed tegelaskujud ja -etendused.

«Ehitasime juurde uusi väiksemaid atraktsioone ja investeerisime mitmekeelsetesse kõrvaklappidesse Planetaariumis,» kirjutas juhatus.

Lottemaa selle aasta eesmärkideks on täiendada atraktsioone ning tuua külastajateni uued ja huvitavad etendused. Lottemaa tahab end rohkem turundada ka Lätis ja Soomes.

Teemapargi turundusjuht Liis Talv rääkis suve alguses Pärnu Postimehele, et tänavu võiks külastajate arv olla umbes 80 000 inimest. See tähendaks, et hooaja lõpuks on Lottemaad algusaegadest saadik külastanud üle 300 000 inimese.

Pilet Lottemaale maksab alates kolmandast eluaastast 20 eurot, e-keskkonnas ostes aga 17 eurot. Alla 3-aastastele lastele on Lottemaa pargi külastamine tasuta.