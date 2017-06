Google sai Euroopa Liidult 2,4 miljardit eurot trahvi

«Google on kuritarvitanud oma turuliidri positsiooni, eelistades otsingutulemustes süstemaatiliselt enda e-müügi teenuseid,» teatas Euroopa Komisjon teisipäeval. Trahvi taga on Euroopa Liidu konkurentsivolinik Margrethe Vestager.

Ettevõttele anti aega 90 päeva oma vigu parandada, ähvardusel, et kahjunõuded võivad kasvada veel märksa suuremaks, kirjutab Bloomberg. Järgmise 60 päeva jooksul peab ettevõte teavitama ELi oma edasistest plaanidest.

«Google ei teinud mitte ainult oma tooteid nähtavamaks, vaid takistas teistel ettevõtetel ausal teel konkureerimast,» ütles Vestager. «Kõige olulisem on aga see, et nad ei pakkunud Euroopa tarbijatele selget ülevaadet kõigist saadaval olevatest valikutest.»

Trahv märgib lõppu juba seitse aastat kestnud uurimisele, mille algatasid mitmed väiksemad veebipoed. Kaebajate hulgas oli aga ka suuremaid teenusepakkujaid, näiteks Axel Springer SE ja Microsoft.

Google on pakkunud oma ostuteenust 2008. aastast saadik ja on EU ametnike sõnul saanud otsingumootoris alati eelistatud tähelepanu. Konkurendid ilmuvad sageli alles kusagil neljandal leheküljel, tõmmates neilt eemale tohutult suure arvu klikke, sest 95 protsenti kõigist klikkidest tulevad esilehelt.

Teisipäevane otsus võib olla aga algus suuremale Google'i nn grillimisele, sest uurimise alla on sattunud ka Androidi mobiilitarkvara ja Google AdSense reklaamiteenus. Teisest küljest võib aga öelda, et erilist kahju trahv megaettevõttele ei tee. 2,4 miljardit eurot on küll üüratult suur summa, kuid arvestades, et Google'il on 90 miljardit dollarit vaba raha võtta, siis erilist auku see nende eelarves ei tekita.