Google lõpetab Gmailis su e-kirjade lugemise

E-kirju on loetud vaid erakasutajate puhul ja ärikliendikontod on skaneerimisest pääsenud, vahendab Geenius.

Nüüd plaanib aga Google e-kirjade lugemise täielikult lõpetada, seda eesmärgiga võita äriklientide usaldus, et nad ei arvaks, et Google võib siiski nende salajasi ärikirju lugeda. Siiani on privaatsusküsimused olnud üheks suurimaks põhjuseks, miks mitmed ettevõtted ei ole veel Google’i teenuseid kasutusele võtnud.

Kasutajad näevad siiski pärast uuendust Gmailis reklaame edasi, neid ei mõjuta enam lihtsalt kirjade sisu, vaid selle asemel võib Google kasutada muudel viisidel kogutud infot, nagu otsinguajalugu või Chrome’i kasutusstatistika.