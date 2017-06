SEB: jaekauplused võivad tulevikus kujuneda eelkõige turunduse tööriistaks

Elon Musk on üks meie aja suurimaid ettevõtjaid, leiutajaid ja insenere. Tema Tesla elektriauto ja energiakonglomeraat ei müü autosid müügiesinduste kaudu. Selle asemel on strateegiaks valitud hoopis sõidukite linnades näitamine, et ostjaid ligi meelitada ning kui oled proovisõidust huvitatud, tuuakse auto kliendile koju.

Traditsioonilised jaemüüjad seisavad silmitsi suure katsumusega, kuna peavad levitamisel kandma kahekordseid kulusid (nii kaupluste võrgustiku kui ka interneti infrastruktuuri üleval pidamiseks), samas kui vaid internetis müüjatel on kulusid poole vähem. Mõni jaemüügikett võib ilmselt kauplustes toimuva müügi hüljata ja hakata kasutama väljapanekusaale, kus tegutsevad töötajad on aktiivsemad kui traditsioonilistes kauplustes.

Näiteks igas suuruses rõivaid pakkuvad tarnijad saaks oma äri muuta tunduvalt tõhusamaks ning vähendada seeläbi allahindluste tõenäosust. Tarvis läheks väiksemaid pindu ning kliente saaks kaasata uuel viisil. Näiteks saaksid nad sel ajal tassikest kohvi nautida, kui sinu rõivamõõdud ettevõtte andmebaasi sisestatakse. Mõni Hiina, USA ja Euroopa ettevõte on selle protsessiga juba algust teinud ja siiani on kontseptsioon populaarne.

Veel üks huvipakkuv trend, mida näiteks Amazon hetkel kaalub, on avada füüsilised sensoritega varustatud kauplused, mis hoiavad inimestel, kaupadel ja tasumisel silma peal. Saksamaa moeettevõte Zalando, mis müüb hetkel oma tooteid veebis, on hiljuti teatanud, et avab mõnes Euroopa linnas füüsilised kauplused. Nagu ikka, on lõppkokkuvõttes määrav see, kellel on parim toode.

Missuguseks võib see suundumus tulevikus kujuneda?

Ei ole kahtlustki, et suur digitaalne nihe füüsilistelt kauplustelt e-kaubandusele jätkub raevukas tempos. Alates hetkest, mil peaaegu täpselt kümme aastat tagasi tutvustati iPhone'i turuletoomisega laiemale avalikkusele nutitelefoni, on tehnoloogilised edusammud olnud rabavad, võimaldades tarbijatel kodus diivanil istudes oste sooritada.

Põhjalikult läbi mõeldud stressivaba ja perega läbi arutatud otsus osta uus külmik, kleit või tolmuimeja on nüüdseks saanud kaupluses ostmise kogemusele tugevaks konkurendiks. Kui toode on üldjoontes piisavalt konkurentsivõimeline, valivad inimesed alati kõige mugavama võimaluse. Meie arenenud mobiiltelefonid annavad selleks uuendusliku digitaalse võimaluse.

Vanadele tõdedele enam tugineda ei saa. Iga ettevõte peab endalt küsima: kas meil on turu parim toode ja on see kergesti kättesaadav? Ilmselt kasvab näituseruumide arv, mis parandab omakorda kliendikogemust ja toodete tuntust. Traditsioonilistel ettevõtetel on võimalus end kaitsta kontseptsiooni muutes ja/või tootevalikut muudesse segmentidesse laiendades.

Tarbimine on üldiselt tsükliline, kuid suur digitaalne nihe, mille tunnistajaks oleme, jätkub veel pikki aastaid. Kõige uuenduslikumatel internetiettevõtetel on kindlad kasvuplatvormid, mistõttu on nende väljavaated meie hinnangul head. Investor võiks kindlasti sellel transformatsioonil väga tähelepanelikult pilku peal hoida.