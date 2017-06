Euroopa Liit leppis kokku energia tarbimise 30-protsendilises vähendamises

«See on energeetikaministrite jaoks suur töövõit ja seatud eesmärgid on kooskõlas ka Pariisi kliimaleppega,» ütles kohtumise järel Eesti majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Energiatõhususe eesmärgi seadmisel tuleb arvestada Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika peamist sihti – Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside koguheite vähendamine 2030. aastaks 40 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega.

Ministrid jõudsid kokkuleppele ka hoonete energiatõhusamaks muutmises. Selle üheks olulisemaks muudatuseks on, et uutes ja olemasolevates suures mahus rekonstrueeritavates hoonetes rajatakse elektrisõidukite laadimispunktid. «Pikaajalised investeeringud elamufondi aitavad vähendada inimeste energiaarveid,» kommenteeris Simson.

Ministrid kuulasid ära ka Euroopa Komisjoni ettepaneku alustada läbirääkimisi Nord Stream 2 ehituse üle.

«Eesti näeb, et Nord Stream 2 puhul on vajalik Euroopa energialiidu põhimõtete järgimine, milleks on mitmekesistada gaasi tarneallikaid ja -marsruute,» ütles Simson. «Samuti peaksid liikmesriigid leidma ühise lahenduse, kuidas sarnaseid projekte tulevikus käsitleda,» lisas ta.

Simson kohtus Luksemburgis ka Hispaania energeetikaministri Álvaro Nadaliga, kellega arutati energiaühenduste mitmekesistamise teemal Euroopa Liidus. Lisaks andis minister oma kolleegidele teistest liikmesriikidest ülevaate Eesti eesistumise prioriteetidest.