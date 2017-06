Tallinnas asuvaid Sokos hotelle asus juhtima Klaus Ek

«Kui kuulsin Sokos Hotels Tallinna senise tegevdirektori plaanist teha pärast pikka tööperioodi oma elus kannapööre ja kodusaarele tagasi kolida, otsustasin koheselt kandideerida,» märgib AS Sokotel tegevuhina tööd alustav Klaus Ek.

«Tallinn on linn, kus tahaksin elada ja töökogemust omandada. Viru on legend nii Eestis kui ka Soomes, Estoria ainulaadne Eesti disaini ja lugusid tutvustav hotell ning kogu kompleks põnev ja edukas äriettevõte Tallinna tihedal majutusturul,» sõnab Ek, kelle esimene tööpäev uues ametis oli 21. juunil.

Hotellikompleksi pikaajaline tegevdirektor Anu Soosaar lahkus ametist mai lõpus. Soosaare sõnul on 20 aastat samas organisatsioonis piisavalt pikk aeg, et teha ühel hetkel elus muudatusi, hoolimata sellest, et kõik vanas ametis oli väga hästi.