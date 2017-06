Tööandjad: elatisvõlgnike seadus on liiga karm

Näiteks kui tekib kahtlus, et võlgnik saab osa või kogu sissetuleku mitteametlikult, on kohtutäituril õigus määrata kindlaks tema sissetuleku tegelik suurus, on kohtutäituril õigus saada tööandjalt teavet teiste töötajate tasude kohta ja ka hinnata, kas erineva töötasu maksmine on põhjendatud, kirjutab Äripäev.

Kui kohtutäitur leiab, et võlgniku tasu peaks olema suurem, siis on tal õigus nõuda elatisvõlgnikule maksmata jäänud tasu välja tööandjalt.

Kaubanduskoda vastas eelmisel nädalal justiitsminister Urmas Reinsalule, et nende arvates tuleks eelnõust see punkt välja jätta. Reinsalule adresseeritud kirjas nõustuti, et ümbrikupalk on probleem, ent kuna sellega juba tegeleb maksuamet, pole vajalik ega mõistlik, et sama asjaga hakkaks tegelema ka kohtutäitur. Loe pikemalt Äripäevast.