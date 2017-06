Tallinna Sadam sai neli pakkumist aktsiamüügi korraldamiseks

Ettevõtte finantsjuht ja juhatuse liige Marko Raid ütles ERRile, et kõik neli on rahvusvaheliste meeskondadega ehk igas pakkumuses on esindatud nii Eesti kui ka rahvusvahelised eksperdid.

«Neljast kolm on kahe või enama pakkujaga ühispakkumused. Kaks pakkumust on tehtud rahvusvaheliselt tuntud finantsnõustajate poolt ja kaks pakkumust valdavalt IPO korraldamisele ning omakapitali kaasamisele spetsialiseerunud pakkujate poolt,» lausus ta.

Mai viimasel päeval andis Tallinna Sadama nõukogu juhatusele nõusoleku alustada ettevalmistustega aktsiate börsile noteerimiseks. Esimese sammuna korraldaski ettevõte avalik hanke IPO protsessi sõltumatu finantsnõustaja kaasamiseks.