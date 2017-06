PRFoods ostab 15,4 miljoniga kaks Suurbritannia kalandusettevõtet

Tehingu eduka lõpuleviimisega suureneb PRFoods grupi pakutavate kalatoodete sortiment, laieneb tegevuse geograafiline piirkond ning kasvab ettevõtte oskusteave ja klientuur, teatas ettevõte börsile.

Ostetavad ettevõtted on ühiste aktsionäride kaudu seotud äriühingud. John Ross Jr. (Aberdeen) Limited on globaalne Šotimaal käideldud lõhe müüja, müües tooteid kolmekümnes riigis ning Briti kuningliku perekonna kuningliku garantii hoidja (Royal Warrant Holder). Sõlmitud leping on tingimuslik ning tehingu lõpuleviimise eeltingimusteks AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku heakskiit.

Valdusettevõtte, mis ostab enamusosaluse Šoti kalatööstustes, JRJ & PRF Limited asutas PRFoodsi tütarfirma Saaremere Kala AS 1. juunis Šotimaal. Peale tehingu lõpuleviimist hakkab 85 protsenti ettevõtte aktsiatest kuuluma Saaremere Kalale ja 15 protsenti müüjatele Christopher Leigh'ile ja Victoria Leigh-Pearson'ile.

Ostuhinnast 10,4 miljonit naela ehk 12,1 miljonit eurot tasub PRFoods rahas kavandatava tehingu lõpuleviimisel. Ostuhinnast 167 469 naela ehk 195 756 eurot makstakse rahas JRJ & PRF Limited pangakontole, et tasaarvestada müüjate võlgnevust John Ross Jr. (Aberdeen) Limitedi ees ja ostuhinnast 752 991 naela ehk 880 176 eurot tasumine ajatatakse ja makstakse müüjatele rahas tehingu toimumisest kuue kuu möödumisel.

Optsiooniga omandatavate aktsiate hind 1,9 miljonit naela ehk 2,2 miljonit eurot kuulub tasumisele rahas optsiooni realiseerimisel kahe nädala jooksul peale 366 päevase perioodi möödumist alates ostutehingute lõpule viimisest.

PRFoods finantseerib ostuhinda laenuga summas kuni 12 miljonit eurot Saaremere Kala AS-ile SEB-st või Swedbankist ning 1,5-miljonilise laenuga Amber Trust II S.C.A, SICAR-ilt Saaremere Kala AS-ile.

John Ross Jr. (Aberdeen) Limited 2016.aasta majandusaasta auditeeritud käive oli 11,3 miljonit naela ehk 13,7 miljonile eurot. Coln Valley Smokery Limited 2016. aasta majandusaasta auditeerimata käive oli 4 miljonit naela ehk 4,9 miljonit eurot.

Kuivõrd tehingu jõustumine eeldab aktsionäride üldkoosoleku otsust, kutsus PRFoodsi nõukogu kokku erakorralise aktsionäride koosoleku, mis toimub 19. juulil.