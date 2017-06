Viljandi haigla juhina jätkab Priit Tampere

Nõukogu tunnustas möödunud neljapäeval toimunud koosolekul Tampere tööd haigla arendamisel, järgmise viie aasta arenguvisiooni loomisel ning selle elluviimiseks vajaliku suure eeltöö ärategemisel, teatas SA Viljandi Haigla BNSile.

Nõukogu esimees, sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel avaldas lootust, et haigla personal on nõukogu otsusega rahul. «Ka Viljandist kaugemale on näha, et haigla organisatsioonikultuuris on toimunud positiivsed muutused. Samuti on haigla juht on olnud riigile heaks, kompetentseks ja avatud partneriks oluliste valdkondade - aktiivravi, võõrutusravi, psühhiaatria ja erihoolduse - arendamisel,» lisas ta.

Koppeli sõnul ei saa järgmised viis aastat olema Viljandi haiglale kerged, kuid tõotavad tulla huvitavad, sest ees seisavad olulised muudatused Viljandimaa tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande süsteemi arendamisel, millel on oluline mõju nii viljandimaalastele kui aja jooksul loodetavasti ka kogu Eestimaale.

Viljandi haigla nõukogu andis ühtlasi Tamperele volitused moodustada uus juhatus. Välja on kuulutatud konkurss kahe juhatuse liikme leidmiseks, kellest üks asub koordineerima somaatilise ravi ja teine psühhiaatrilise ravi ning sellega seonduvate kompleksteenuste valdkonda.

Uued juhatuse liikmed selguvad Koppeli sõnul lähema kahe kuu jooksul. Tampere uus ametiaeg algab 1. augustil.