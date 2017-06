Leedu hakkab LNG-d ostma USA Chenierelt

Tanker toob augustis Leetu 140 000 kuupmeetrit LNG-d. LDT kõneisik Paulius Jakutavičius ütles, et LNG peaks tulema USA-st kuid täpne päritoluriik selgub alles siis kui tanker suuna Klaipedale võtab.

Tegu oleks esimese USA-st pärit LNG tarnega Leetu.

«Kutsuksin seda, enesekindlalt, ajalooliseks hetkeks. See näitab, et Leedu saab importida gaasi kõikjalt maailmas ja pakkuda seda tervele regioonile konkurentsivõimelise hinnaga,» ütles Leedu energeetikaminister Žygimantas Vaičiūnas.

«Ühtlasi on ajalooline hetk see, et Klaipėdasse tarnitud LNG ladustatakse Inčukalnsi maagaasi hoidlas Lätis, mis alles mõned kuud tagasi avas oma gaasituru,» lisas minister.