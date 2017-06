Brüssel tahab Google'ilt nõuda hiigeltrahvi

Euroopa Liidu konkurentsivolinik Margrethe Vestager on juba korra USA suurfirmadele varbale astunud, nimelt pidi Apple tema otsusega tasuma Iirimaale 13 miljardi dollari suuruse maksuvõla, vahendab Financial Times.

Vestager on eitanud igasugust soovi võtta sihikule just USA ettevõtteid. «Kui vaatate meie praktikat, siis ei ole kuidagi võimalik näha, et oleksime USA suhtes kallutatud. Statistika seda ei kinnita,» rääkis ta Apple otsust põhjendades.

2010. ja 2017. aasta vahel on ainult 15 protsenti süüdimõistvatest otsustest, mille kohaselt ettevõtted on kahjustanud konkurentsiolukorda, tehtud USA ettevõtete kohta, kahel kolmandikul juhtudel on süüdi jäänud Euroopa ettevõtted.

Google jäi võimalikku trahvi kommenteerides viisakaks. «Teeme ka edaspidi Euroopa Komisjoniga konstruktiivselt koostööd ning usume, et meie innovatsioon e-kaubanduses on olnud kasulik nii tarbijatele, müüjatele kui konkurentidele.»

Süüdimõistev otsus aga pingestaks niigi keerulisi suhteid Euroopa Liidu ja USA vahel.

1989. aastast alates on Euroopa Liidus kartellikahtluste tõttu uurimise all olnud IBM, Microsoft, Apple, Intel, Google, Facebook ja Amazon. Poliitikud Pariisis ja Berliinis on aga julgustanud Euroopa Liidu konkurentsijärelvalevet USA ettevõtetega ranget joont hoidma.