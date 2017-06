Etioopia majanduskasv teeb teistele silmad ette

2017. aastal on kiireima kasuga riik Etioopia. Maailmapanga ülevaate kohaselt peaks riigi majandus tänavu kasvama 8,3 protsenti, vahendab WEF.

Etioopia kasv peaks tulema ennekõike valitsuse taristuinvesteeringutest. Samas on ehitus viinud riigi võlakoorma 50 protsendini SKTst. Võlakoorem on kõrge paljudel tärkavatel turgudel ning Maailmapanga hinnangul võib see kasvule saatuslikuks saada. Etioopia puhul on ohuks ka põud.

Maailma sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kasvuks on samal ajal prognoositud 2,7 protsenti. Arenguriigid kasvavad prognooside kohaselt tänavu keskmiselt 4,1 protsenti, oluliselt kiiremini kui arenenud riigid.

Etioopiale järgneb kasvukiiruselt Usbekistan, kus SKT peaks kasvama 7,6 protsenti aastases võrdluses. Seda tänu kallinevale naftale ja euroala kasvule. Nepaali majanduskasv peaks sellel aastal olema 7,5 protsenti, ennekõike tänu heale vihmahooajale, 2015. aasta maavärinale järgnevatele ehitustöödele ning kaubanduse paranemisele Indiaga.

India kasvuks prognoositakse tänavu 7,2 protsenti. Majanduskasvu poolest mahuvad esimeste sekka veel Djibouti, Laos, Kambodža, Filipiinid ja Birma.

Vaatamata aeglustumisele peaks Hiina majandus sel aastal kasvama 6,5 protsenti, mis paneb riigi 16. kohale.

Arenenud riikide majanduskasv peaks selleks aastaks kiirenema 1,9 protsendini. Maailma majanduse taastumine on aga habras.

USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud kaubanduspiirangud võivad maailma majandusele valusa hoobi anda, ebakindlus seadusandluse suhtes võib aga investeeringutele saatuslikuks saada. Maailmapangale teeb muret ka avaliku sektori võlakoorem. Valitsuste võlakoorem on kasvanud 12 protsendilt SKTst 2007 aastal 47 protsendini 2016. aastal.