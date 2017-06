Neivelti mobiilipank sai suure kahjumi

Ettevõte kahjum oleks küündinud veelgi suuremaks, kui Pocopay poleks müünud tütarfirmat OÜ Pocosys, mis tegeleb eeskätt mobiilipanga tehnoloogia ja IT teenuste arendamise ja müügiga, selgub firma majandusaasta aruandest.

Ettevõtte juht Indrek Neivelt möönab aruandes, et klientide saamine on osutunud ettevõtte jaoks raskemaks ja kallimaks kui nad algselt plaanisid. «Saime aru, et edu saavutamiseks peab parandama pakkumist klientidele ja sellega me ka edaspidi tegelema,» märgib Neivelt.

Mobiilipank näeb möödunud aasta tippsündmustena Hollandi, Hispaania ja Soome turule laienemist. «Lisaks tõime turule lapsekonto, sõrmejälje abil tehingu kinnitamise, kaupmeeste lahenduse, emotsionaalsed GIFid ja palju muud,» ütles Neivelt.

Lisaks otsustas 2014. aasta oktoobris asutatud Pocopay mullu kontserni ümber ehitada. Nagu öeldud, võõrandasid nad tütarettevõte Pocosys, mis kuulub edaspidi valdusettevõtte Poco Holding alla. Sinna kuulub ka Pocopay AS.

Kui Pocopay jätkab mobiilipanga ja makseteenuste platvormi müügi ja teenindamisega jaekliendile, siis Pocosys müüb edaspidi tehnoloogiat. Neivelt kirjutab majandusaasta aruandes, et paljud spetsialistid tunnustavad nende tehnoloogia kasutajamugavust ja intuitiivset disaini, mistõttu on sel maailmas lööki.

Ettevõttel on möödunud aasta lõpu seisuga varasid ligi 3,9 miljonit eurot. Pocopay töötajate arv vähenes mullu 20 inimesele. Samas kokku töötab kontsernis möödunud aasta lõpu seisuga kontsernis 39 inimest.

Pocopay jätkab tänavu invsteeringuid toodetesse ja teenustesse, et pakkuda klientidele kõik-ühest-kohast lähenemist. «Kuna alustava ettevõttena võtab usalduse ehitamine aega, plaanime luua oma strateegia elluviimiseks uusi partnerlusi tootearenduseks ja marketingiks,» sõnab Neivelt.

Pocopay on mobiilipank, mis pakub igapäevapanganduse teenuseid.