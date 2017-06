Riik keelab koolipuhvetis saiakeste müümise

Muudatused on osa sotsiaalministeeriumis valminud mahukast rahvatervise seaduse eelnõust, mis läks nädala alguses teistele ministeeriumitele kooskõlastamiseks, kirjutab Äripäev.

Tekstist ei tule küll otsesõnu välja, missugune kaup täpselt keelatakse, öeldud on vaid, et välistatakse «madala toiteväärtusega ja kõrge energiasisaldusega» kauba müük. Arvata aga võib, et see tähendab kõike moosipallidest kartulikrõpsude ja limonaadini.

Keelu vajalikkust põhjendab ministeerium sellega, et lapsed on piiratud teovõimega isikud, ent koolis viibides saavad nad näiteks puhvetis iseseisvalt tehinguid teha. Loe pikemalt Äripäevast.