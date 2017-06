Metsaettevõtja: võiks kaaluda lepavõsa kasutusele võttu põlevkivi kõrval

«Kuskil 30 miljonit tihumeetrit lepa puisteid on Eestis. See on väga suur kogus ning tekkinud sellepärast, et peale kolhooside ja sovhooside lõppu tohutult palju maad jäi seisma,» rääkis Erik ERRi raadiouudistele.

Tema sõnul on lepa eluiga väga lühike, näiteks halli lepa füüsiline vanus on 50 aasta kanti ja siis see mädaneb ära.

Samas on riigimetsas tehtud korralikult tööd ja võsastunud lepikut on vähe, põhiline osa on ikka erametsades.