Euroopa Komisjon eraldaks Rail Balticule küsitud 313,3 miljoni euro asemel 110,5 miljonit

Komisjon tegi reedel liikmesriikidele ettepaneku eraldada 2,7 miljardit eurot 152 olulise transpordiprojekti jaoks, et toetada konkurentsivõimelist, keskkonnasõbralikku ja ühendatud liikuvust Euroopas. Rail Baltikule mõeldud 313,3 miljonist läheks 98,4 miljonit Leedule, ligi 7 miljonit Lätile ja 5,2 miljonit Eestile.

«Põhiline loogika oli see, et taotlejaid oli hästi palju, projekte oli hästi palju. See, et Rail Baltic jätkuvalt saab sellest, seda üldse ei olnudki arvestatud, me mingi hetk ei teadnudki, et tuleb veel kolmas võimalus. Tegelikult on see hästi positiivne otsus,» ütles Rail Baltic Estonia OÜ tegevjuht Indrek Orav BNSile.

Suurim osa Euroopa Komisjoni reedese ettepaneku vahenditest ehk 1,8 miljardit suunataksegi Euroopa raudteevõrgu arendamisse. Kõik projektid valiti rahastamiseks välja konkurentsipõhistel projektikonkurssidel, mis käivitati 13. oktoobril 2016. Saadi 349 kaasrahastamise taotlust kogusummas 7,5 miljardit eurot.

Esildatud rahastamisotsuse peavad ametlikult heaks kiitma ELi liikmesriigid, mis osalevad Euroopa ühendamise rahastu (CEF) komitees, mille koosolek toimub 6. juulil. Komisjon peaks ametliku otsuse vastu võtma 2017. aasta juuli lõpuks. Seejärel koostab komisjoni Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA) toetuslepingud, mis kirjutatakse individuaalprojektide toetusesaajatega alla 2017. aasta teisel poolel.

Seni on kolm Balti riiki ja ühisettevõte RB Rail AS saanud Rail Balticu ehitamiseks CEF-ist kaks eri toetust. Projektide koguväärtus on 765 miljonit eurot, millest CEF-i toetus moodustab kokku 85 protsenti abikõlblikest kuludest ehk maksimaalselt 633 miljonit eurot.

Rail Balticu projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpme laius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 kilomeetrit tunnis, samas kui kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 kilomeetrit tunnis.