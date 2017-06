Euro võib alustada aastatepikkust tõusu

Selle asemel, et dollari tõusule ja USA majanduskasvu paranemisele panustada, on investorid kaalumas võimalust, et dollari parimad päevad on pärast rekordilist tõusu läbi. Nüüd on kauplejad panustamas hoopis sellele, et 5,1 triljoni dollari suurusel turul tõuseb rambivalgusesse euro, kirjutab Äripäev.

Esialgu tundub, et euro ei ole taolise positsiooni hõivamiseks parim kandidaat. Regioonis on negatiivne hoiuse intressimäär ja Euroopa Keskpank ostab iga kuu varahindade ja majanduse toetamiseks võlakirju. Samas on poliitilised riskid vähenenud, euroala majandus on taastumas ja ökonomistid näevad, et keskpanga rahatrükki hakatakse peagi koomale tõmbama. Loe pikemalt Äripäevast.