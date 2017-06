Õiguskantsler uurib mürarohke pelletitehase rajamist

Õiguskantsler saatis esmaspäeval Rapla vallavanemale Kalle Toometile mitmeid küsimusi pelletitehase rajamise tingimuste ja selle kohta, mida vald on teinud tehasest lähtuva müra vähendamiseks. Muuhulgas soovib õiguskantsler teada, kas pelletitehase rajamisele eelnevalt hinnati keskkonnamõju, koostati detailplaneering ja kaasati protsessi kohalikud elanikud, teavitades neid ning kuulates seisukohti.

Õiguskantsler soovib vallalt ka selgitusi, mida on tehasest lähtuva mürahäiringu vähendamiseks seni tehtud ning mida kavatseb vald Purila elanike heaolu kaitseks ette võtta. Rapla vallavalitsuse vastuseid ootab õiguskantsler 7. juuliks.

Kohalik ajaleht «Raplamaa Sõnumid» kirjutas märtsis, et tehasest tulev müra on ööpäevaringne ja meenutab lähenevat lennukit. Kui seda heli korra kuulda, siis see ei häiri, kuid kohalikud kuulevad seda pidevalt, kirjutas leht.