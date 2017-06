Venelased hoiavad rahakotiraudu kindlalt koos

Jaemüük kasvas mais aastases võrdluses 0,7 protsenti, reaalpalk on kasvanud aga 10 kuud järjest, ületades analüütikute ootusi. Venemaa keskpanga prognooside kohaselt on tarbijad sama ettevaatlikud veel vähemalt kolm aastat, vahendab Bloomberg.

«Kuna reaalpalk kasvab jaemüügist kiiremini tähendab see, et säästud, mille määr on niigi kõrge, suurenevad veelgi,» märkis Goldman Sachs Group Inc analüütik Clemens Grafe.

Majapidamised on rahakotiraudade avamisel ettevaatlikud, kuna kaks aastat majanduslangust on veel valusalt meeles. Pooled keskpanga küsitlusele vastanutest arvasid, et lisasissetuleku korral nad pigem paneksid raha säästudeks kõrvale.

Venelaste keskmine ost poest vähenes mais 2,3 protsendi võrra 7,7 euroni. Samas kulutati rohkem allahindlustel ja väikepoodides.

Sberbank CIB uuringu kohasel pidas 73 protsenti vastanutest ennast hinnatundlikuks, 45 protsenti küsitletutest kinnitas, et käib toidupoes ostmas ainult allahinnatud kaupu.