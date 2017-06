Spordirõivaste hind: meelmärkuseta Kambodža naised

Viimas aasta jooksul on tööpostilt haiglasse viidud enam kui 500 töölist tehastest, kus valmiva Nike, Puma ja Asics tooted. Rõivatootjad on ka vahejuhtumeid kinnitanud. Tööpostil minestamine on 600 000 töölisele sektoris olnud probleemiks aastaid kuna töötingimused on kehvad, ruumid halvasti ventileeritud ja ka teekond tööle kurnav, vahendab Guardian.

Peamiselt naised töötavad tehastes 10 tundi päevas, 6 päeva nädalas ning on enda kinnitusel pidevalt näljased ja kurnatud. Liiga kõrge temperatuur, mis tehastes küünib kuni 37 kraadini, on samuti probleem. Maapiirkondades tähendab tööle tulek 2 tunni pikkust püstiseismist veoautokastis.

Miinimumpalk Kambodžas on umbes 130 eurot ning kaks tundi lisatööd iga päev võib seda kergitada kuni 200 euroni kuus.

Stressi lisavad ka lühiajalised töölepingud, kuna töölised on pidevalt mures kas neil ka paari kuu pärast sissetulek on. Kui ületunnitööst keelduda, siis lepingut tõenäoliselt ei pikendata.

Kuigi töötingimused on kehvad, ei tähenda see tootjatele suuremat kasumit, kuna tehased seisavad jõude, kui töötajad terviseprobleemidega haiglasse viiakse. Asicsi tehas Kamong Speu provintsis tuli ajutiselt sulgeda, kuna kolme päeva jooksul kaotasid 360 töölist tehases meelemärkuse.