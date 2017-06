Jack Ma: tööpäev on tulevikus neljatunnine

«Arvan, et 30 aasta pärast töötavad inimesed ainult neli tundi päevas ja neli päeva nädalas, » vahendab MSN.com tema sõnu.

«Minu vanaisa töötas päevas 16 tundi põllul ja arvas, et tal on kogu aeg väga palju tööd. Meie töötame 8 tundi päevas ja arvame ka, et meil on palju teha,» lisas Ma.

Hiina miljardär toonitas samas, et tehisintellekt ei peaks matkima inimkäitumist. «Masinad ei peaks olema nagu inimesed. Masinad peaksid suutma teha neid asju, mida inimesed ei suuda.»

Ma, kes on hariduselt õpetaja, rõhutas ka vajadust muuta haridussüsteemi, et automatiseerimisega kaasnevad muutused ei ole ühiskonnale nii valusad. Ta oli veendunud, et lõppuks jääb võim masinate üle ikkagi inimestele.