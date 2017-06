Leedu võitleb varimajandusega: kavas on sularahatehinguid piirata

Nii Euroopa Liidus kui maailmas on sularaha kasutamine languses ning nii mõneski Euroopa Liidu riigis on juba taolised piirangud sisse seatud. Euroopa Liidu madalaimad piirangud on Kreekas, kus sularahas tohib arveldada kuni 500 euroga, vahendab BNN.

Poolas ja Horvaatias on piiriks seatud aga 15 000 eurot. Leedu rahandusministeeriumi hinnangul hõlbustaks taoline piirang terrorismi ja varimajandusega võitlemist.

Samas võib taoline seadus panna nii mõnegi inimese kitsikusse. Näiteks on internetimaksete tegemine piiratud puhkepäevadel ning ülekande eest internetipangas tuleb alati miskit juurde maksta. Pealegi ei pruugi kõigil inimestel olla ligipääsu internetipangale.

Ka Leedu majandusminister Mindaugas Sinkevičius arvas, et plaanitavad piirangud on liiga ranged. «Küsimus on, kas võtame orientiiris Lõuna-Euroopa, kus piirangud on väga ranhed või teeme nii nagu meie lähimad naabrid, kus ollakse märksa liberaalsemad.»

Sularaha kasutus on Balti riikide võrdluses kõige kõrgem Leedus. Kõige paremini iseloomustab sularaha kasutamist kaardimaksete mahu võrdlus pangaautomaatides tehtavate sularahaoperatsioonidega – Eestis moodustavad kaardimaksed 60 protsenti, Lätis 45 protsenti ja Leedus 34 protsenti.

Sularaha osakaal majanduses on Nordea peaökonomisti Tõnu Palmi kinnitusel kahtlemata üks tähtsamaid tegureid, mis seostub tavaliselt varimajanduse osakaaluga. Stockholmi kõrgem majanduskool Riias on välja toonud, et varimajanduse osakaal Lätis oli 2015. aastal 21,3 protsenti, Leedus 15 protsenti ja Eestis 14,9 protsenti SKTst.