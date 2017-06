Kodanikupalga ime Soomes: kuus aastat tööta olnud mees toimetab järksu mitmel rindel

«Ma olen kunstnik ja ettevõtja. Mõnikord olen ma liiga aktiivne ja ma ei suuda aega maha võtta,» rääkis ta ajakirjale The Economist.

Tema ettevõte, mis valmistas dekoratiivaknaid, läks mõne aasta eest pankroti. Nüüd, kui võlad makstud, alustas ta uuega ning teeb klientide jaoks videoid. Lisaks on ta lubanud ära värvida paari naabri katused.

Järvinen kinnitas, et on kuus aastat tahtnud uut ettevõtete alustada, kuid see tundus võimatu. Perekond sai hakkama tema abikaasa õepalga, lastetoetuste ja töötuabirahadega.

Selle aja jooksul on tal olnud ka mõned tööpakkumised kohalikelt ettevõtetelt metsanduses, mööbli- ja metallitööstuses. Soome sotsiaaltoetusi arvestades ei ole aga mõtet vastu võtta pakkumist, mis ei ole hea palgaga ja tähtajatu töölepinguga. Kui hiljem on taas tarvis toetusi taotleda, on kogu protsess väga aeglane.

Järvinenil aga vedas, nimelt valiti ta välja kodanikupalga eksperdimendiks. Ta saab igakuiselt 560 eurot toetust sõltumata sellest, kas ta midagi juurde teenib või ei.

See tähendab, et ta otsib aktiivselt tööd ja loob oma äri ning on enda sõnul oluliselt vähem stressis. Enne kõike seetõttu, et ei pea enam «veiderdama» ning töö otsimist teesklema.

Uuringute järgi on 70 protsenti soomlasi kodanikupalga poolt, see toetus langeb aga 35 protsendini, kui vastajad mõistavad, et ühtlasi tõuseks niigi kõrge tulumaks.

Olli Kangas, kes eksperimendi välja töötas, arvab, et oluline oleks ka uurida, kuidas mõjutab kodanikupalk neid, kes töötavad väiksema palgaga ametites.

Soome maksab kodanikupalka 2000 töötukassas arvel olnud inimesele.