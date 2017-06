Ratas: Euroopa Liit peab digitaalmajanduses juhtrolli võtma

«Tulevik on digitaalne ja mitte üksnes järgmisel kuuel kuul. Andmed on tuleviku teras ja kivisüsi. Me peame olema valmis järgmiseks 60 aastaks, mida iseloomustab Euroopa digitaliseerimine,» ütles Ratas Brüsselis ajakirjanikele.

Peaminister rõhutas, et Euroopa peab võtma digitaalmajanduse valdkonnas maailmas juhtrolli. «Ma loodan näha kõiki oma kolleege ja Euroopa liidreid Tallinnas digitaalmajanduse tippkohtumisel septembri lõpus,» sõnas ta.

Ratas tänas Malta peaministrit Joseph Muscatit eduka eesistumise eest. «Eesti on valmis,» rõhutas ta.

Eesti võtab 1. juulil Maltalt kuueks kuuks üle EL-i eesistumise.