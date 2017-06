Pindi Kinnisvara vallandab kaks Mölderi tehinguga seotud töötajat

Neist üks on Pindi Kinnisvara Lõuna regiooni juht, kellel olid Erki Mölderiga ka isiklikud ärisidemed, lisaks kaotab oma töö tehingut vahendanud maakler, kirjutab ERRi uudisteportaal.

«Kui kellelegi jääb kahtlus, et tehing ei ole tehtud õiglaselt, ja kui üheks tehingu pooleks on avalikkus, siis peab ta olema ka avalik. Protsess ei olnud läbi viidud kõiki kriteeriume arvestades, järelikult on usaldust rikutud. Ja vaheotsustega, mis meil tänaseks teada on, on meil Lõuna regiooni inimesega koostööleping lõpetatud ja maakleriga lõpetamisel,» rääkis Pindi Kinnisvara tegevjuht Elari Udami, kes rõhutab, et nende ettevõttele on usaldusväärsus oluline.