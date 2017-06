Moskva kinnisvaraturgu tabas jääaeg

„Rääkides pealinna kinnisvaraturu arenguperspektiividest, võib öelda, et tulevikus, vähemalt lähimal 10-20 aastal, eluasemete hinnad Moskvas, nagu ka nafta hinnad, ei hakkka uute jõuvahekordade tõttu kasvama,“ teatas kinnisvarafirma Inkom-Nedvižimosti järelturu direktor Sergei Šloma.

Kui eelmisel aastal paiskasid arendajad turule soodsa hinnaga uusi kortereid lausa rekordilisel arvul ja jätkasid sama tempoga ka tänavu, mis tõi kaasa järelturul müüdavate korterite odavnemise.

Praeguseks on aga uute korterite müük langenud nii palju, et suur hulk arendusi külmutatakse, nende valmimise tähtaega lükatakse oluliselt edasi või loobutakse üldse arendusprojektidest. Kui varem tegid arendajad oma plaane viie aastase perioodi peale, siis nüüdseks on planeerimise tempo pikenenud seitsme kuni kümne aastani.

Hindade languse põhi saavutatakse hinnanguliselt 2019. aastal, kui uusi elamispindu valmib praegusest oluliselt vähem. Kui aga järelturul asutakse korterite hindu seepeale tõstma, reageerivad arendajad taas omakorda uute senisest odavamate korterite ehitamisega.