Airbus ei suuda õhus püsida, rahaliselt

Tuleb välja, et lennuliinid eelistavad väiksemaid ja kütusesäästlikumaid lennukeid nagu Boeing 777. Selle tulemusel pole Airbus suutnud juba üle aasta vormistada mitte ühtegi uut tellimust A380-le ja see on sundinud lennukite tootjat oma valikute üle tõsiselt järele mõtlema, kirjutab Wired.

Airbusi lahendus tundub aga olevat mitte väiksemate lennukite ehitamine, vaid praeguse A380-e uuendamine, muutes selle kütusesäästlikumaks ja veel rohkem reisijaid mahutavaks.

Sellel nädalal toimunud Pariisi lennundusnäitusel tutvustas Airbus uut A380 plus'i, mis mahutab rohkem reisijaid ja millel on uuendatud tiiva disain. Uuendatud üles kalduvad tiiva otsad on nüüd 4,5 meetrit pikad. Alla kalduvad tiiva otsad lisavad veel umbes meetri. Taolised lisad võivad vähendada kütusekulu kuni 4%. Koos teiste täiustustega suureneb kütusesäästlikus Airbusi sõnul 13%.

Kui Airbus tahab rohkem lennukeid müüa, siis on kütusesäästlikuse suurendamine kriitiliselt oluline.

Uuendatud tiib / Airbus

Uus A380 plus hakkab mahutama 575 resijat. Ekstra ruum tuleb meeskonna puhkeala arvelt ning ära on koristatud ka kahte korrust ühendav spiraaltrepp, mis on asendatud nüüd tavalise trepiga. Reisijaid hakatakse lennutama neljas klassis. Selleks, et muuta uus lennuk ostjatele veelgi ahvatlevamaks, on uus mudel ka väidetavalt kergemini hooldatav, mis vähendab maapinnal viibitud aega.

«See näeb välja nagu viimane meeleheitlik katse,» ütles lennundusfirma Teal Group lennundusanalüütik Richard Aboulafia. «Ei ole mõeldav, et kliendid, kes enne ei tahtnud seda lennukit osta, hakkavad nüüd seda äkki tahtma kui lisatud on ainult uued tiiva otsad.»