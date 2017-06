Eesti kaitsetööstusfirmad teevad maailmas ilma

Vahest ehk tuntuim Eesti kaitsetööstusettevõte on Mootor Gruppi kuuluv AS Milrem, mis tegeleb peamiselt mehitamata roomiksõidukite ja lahingusüsteemide arendamisega. Ettevõtte värskelt avaldatud majandusaasta aruandest nähtub, et firma käive suurenes mullu enam kui kaks korda, küündides 3,5 miljoni euroni.

Kuigi Milremi peamine tulu tuli mullu veel Eestist, pakkudes Eesti Kaitseväele soomustatud jalaväemasinate hooldust, loodab firma tänavu ka rohkem eksportida. Nii said nad valmis näiteks kuus mehitamata maismaasõidukit, mis lähevad tänavu eksportturgudele.

Tänavu veebruaris tuli ka uudis, et Milrem sõlmis lepingu Araabia Ühendemiraatide suurima kaitsetööstusettevõttega IGG Aselsan Systems, et hakata sealsele armeele roomiksõidukeid müüma. Milremi käesoleva aasta plaan on liikuda arendusfaasist jõulisemalt tootmis- ja müügifaasi.

Lisaks kuulub tänavuste plaanide hulka uue remonditöökoja ehitamine Tapale, rohkem tahetakse kaasa lüüa ka Läti ja Leedu turu kaitsehangetel. Mehitamata maismaasõidukite arendamiseks otsib firma partnereid ja võimalikke investoreid.

Piirijälgimissüsteemide ja sensorite tootja Defendec suutis 2016. aastal käivet suurendada samuti enam kui kaks korda, ületades 2,1 miljoni euro piiri. Ülemöödunud aasta 700 000 eurosest kahjumist jõuti 280 000 euroga kasumisse.

Defendicil õnnestus mullu senisest rohkem müüa eeskätte uutele turgudele, mis jäävad väljaspoole Euroopa Liitu. Täiesti uute riikidena saab välja tuua projektid Indias ja Indoneesias. Esimest korda ajaloos sooritati edukas tehing lausa Aafrikas Kongos, märgib juhatus majandusaasta aruandes.

Lisaks uutele klientidele jätkati olemasolevate klientide teenindamist Balkanimaades, Baltikumis ja Lõuna-Ameerikas. Tänavu jätkab Defendec globaalse partnervõrgustiku arendamist ning fookus jääb eelkõige piirivalve sektori teenindamisele.

Head minekut näitas möödunud aastal ka peamiselt droonide ja simulaatorite tootja Eli OÜ. Firma käive kasvas ligi 50 protsenti 1,7 miljoni euroni, millest kasum moodustas 350 000 eurot.

Kõige olulisemaks turuks kujunes ettevõtte jaoks Aserbaidžaan, kuhu müüdi enam kui miljoni euro eest miinipilduja simulaatoreid M-Golf.

Ettevõtte juht Tõnu Vaher rääkis möödunud aasta lõpus Postimehel, et suure eksporttehinguni jõudmine nõudis aastatepikkust eeltööd ning oluliseks tõukeks sai nii varasem referents Gruusiast kui ka valdkondlikud sidemed, milleni jõuti maailma kaitsetööstusmessidel.

Lisaks suutis Eli müüa enam kui 100 000 euro vääringus oma tooteid Türki. Traditsiooniliselt jätkus müük Poola, kust teeniti ligi 300 000 eurot.