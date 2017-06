Eesti toetab euroliidule Nord Stream 2 läbirääkimisteks mandaadi andmist

Valitsus kiitis neljapäeval heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 26. juuni istungiks. Heakskiidetud seisukohad puudutavad Euroopa Komisjoni mandaadi eelnõu Nord Stream 2 projekti kohta, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Eesti on jätkuvalt seisukohal, et Nord Stream 2 projekt ei ole kooskõlas Euroopa energialiidu põhimõttega mitmekesistada Euroopa gaasi tarneallikaid ja -marsruute. Samas Eesti toetab läbirääkimisteks mandaadi andmist põhjusel, et gaasitoru rajamisel oleks võimalik trassi veealusele osale rakendada Euroopa Liidu õigust.

Eesti juhib eesistujana EL-i liikmesriikide vahelisi läbirääkimisi mandaadi eelnõu osas ja peab leidma selles küsimuses liikmesriikide vahelise ühisosa.

Nõukogu istungil on kavas saavutada üldine lähenemisviis energiatõhususe direktiivi eelnõu ja hoonete energiatõhususe direktiivi eelnõu kohta. Lisaks on päevakorras puhta energia paketi eduaruanne.