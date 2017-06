Trumpi varade väärtus on langenud

Need arvutused põhinevad andmetel, mida Trumpi laenuandjad on tema kohustuste kohta jaganud, avalikel hüpoteegi dokumentidel, ettevõtete majandusaasta aruannetel, turuandmetel ning viis kuud ametis olnud USA presidendi möödunud reedel avalikustatud andmetel oma finantsvarade kohta, märgib Bloomberg.

Trumpi varade väärtuse languse peamiseks põhjuseks on kolme Manhattanil asuva kontorihoone väärtuse langus. Sellele viitavad Trumpi laenuandjad, kes ütlevad, et hooned töötavad ebaefektiivselt ja nende täit potentsiaali ei ole realiseeritud. Laenuandjad on ametlikult alandanud kolme kontorihoone väärtust kokku 380 miljoni dollari võrra.

Need kolm kontorihoonet - Wall Street 40, Trump Tower ja Avenue of the Americasas 1290, kus Trumpil on 30-protsendiline osalus -, seisavad silmitsi väljakutsetega, mida on põhjustanud uued trendid New Yorgi ärikinnisvaraturul, kus järjest enam ettevõtteid eelistab vanemate kontorihoonete asemel kolida säravuutesse pilvelõhkujatesse.

«Viimati oli uute büroohoonete ehitus Manhattanil nii aktiivne 1980. aastatel,» rääkis Keith DeCoster, analüüsifirma Savills Studley kinnisvaraanalüüside osakonna juhataja. «Vanematel hoonetel, mis on ehitatud 1980. ja 1990. aastatel, muutub uute hoonetega konkureerimine järjest raskemaks,» lisas ta.

Küll aga tasandas Trumpi kontorihoonete väärtuse languse enamvähem ära tema äriimpeeriumi teiste valdkondade edu. Tema likviidsete varade väärtus on aastaga tõusnud 170 miljonilt 230 miljoni dollarini tänu mitmele talle kuuluva kinnisvara müügile ning Las Vegase hotelli dividendidele. Ka müüs Trump suurema osa oma aktsiaportfellist möödunud suvel.

Erinevalt oma senistest eelkäijatest on Trump säilitanud õigused võtta tallekuuluvate ettevõtete juhtimine taas enda kätte. Kui teised USA presidendid loobusid pärast ametisse nimetamist oma senistest varadest või kirjutasid need kolmanda inimese nimele, siis kuigi ka Trump on andnud oma varade juhtimise selleks otstarbeks loodud fondi kaudu poegade Donald juuniori ja Ericu kätte, on tema omanikuõigused taastatavad.