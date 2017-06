TS Laevad valmistub veorekordi purustamiseks

Väinamere Liinide andmeil sõitis mullu jaaninädalal praamidega suursaarte ja mandri vahel kokku 75 841 reisijat ja 26 354 sõidukit, mis oli võrreldes 2015. aasta sama perioodiga vastavalt kuus protsenti ja neli protsenti enam, vahendab Meie Maa.

Eilseks oli 22.–25. juuni reisidele ostetud kokku 29 861 reisijapiletit ning 11 279 sõidukipiletit. Lõplikud andmed selguvad mõistagi pärast pühi, mil on teada, kui paljud inimesed otsustasid jääda lootma üldjärjekorras seismisele.

TS Laevade juht Kaido Padar ütles, et valmistumine pühadeks on käinud juba enam kui kuu ning ettevõte on meeskonnaga täies mahus väljas. «Arvan, et sellist olukorda, kus Virtsu-Kuivastu liinil liigub kolm suurt laeva, pole enne olnud.»

Ta lisas, et suure tõenäosusega on oodata reisijateveo uut rekordit.

Loe lähemalt Meie Maast.