Spordikeskuse asemel kerkivad Nõmmele külaliskorterid

Nõmmel asuva Trummi tänava elanikud lubasid ootamatult Merkolt kinnisvaraärimeeste Kristjan Thor Vähi ja Marek Pärteli kätesse jõudnud arenduse tarvis tasuta oma maale elektrikaabli vedada, teades, et üle tee kerkib spordiasutus koos väikse spaaga, vahendab Äripäev.

Suur oli elanike imestus, kui nende kodutänaval aadressil Trummi 25 läks kevadel ehitus käima ja kerkiva arenduse juurde tekkisid plakatid, mis reklaamivad kodu Nõmme mändide all. Nüüd on ka Nõmme linnaosa valitsus ja Tallinna linnaplaneerimisamet otsustanud, et Trummi 25 krundil toimuv võetakse luubi alla.

«Me ei ole kunagi sellele kinnistule plaaninud rajada spaad ega spordikeskust, ei ole seda kellelegi lubanud ja ükski dokument meid selleks ka ei kohusta. Ma ei saa rääkida eelmise omaniku eest, kes omal ajal ka ehitusega algust tegi – mida nad plaanisid ja miks otsustasid plaanist loobuda ning kinnistu hoopis maha müüa,» rääkis aga kinnisvaraärimees Kristjan Thor Vähi, kelle ettevõte OÜ Mandri Vara omandas arenduse möödunud aasta detsembris Merko Ehituselt.

